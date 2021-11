Mobiles Impfangebote : Hier gibt es die Booster-Impfung in Neuss

Neuss Zwei mobile Impfangebote gibt es demnächst in Neuss. Auch eine Booster-Impfung können Sie dort erhalten. Wo und wann Sie sich den Piks abholen können.

Am Montag, 22. November, bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Rhein-Kreises Neuss von 10 bis 17 Uhr ein mobiles Impfangebot. Geimpft wird beim Heimatverein Reuschenberg 200 e.V., Erprather Straße 2, 41466 Neuss. Am Dienstag, 23. November, wird von 9 bis 15 Uhr geimpft. Den Piks könnt ihr euch bei der AOK, Oberstraße 33 in Neuss, abholen. Eine vorherige Anmeldung ist in beiden Fällen nicht erforderlich.