Maßahmen gegen Drogenszene in Neuss Kommt jetzt der mobile Konsumraum?

Verlagerung der Drogenberatung, ein neues Wohnprojekt der GWG an der Augustinusstraße – Schaffung eines stationären Konsumraums für Abhängige. Bereits eine Reihe an zukünftigen Maßnahmen wurde festgezurrt, mit der die Drogenproblematik rund um die Stadthalle mittel- bis langfristig unter Kontrolle gebracht werden soll. Kostenpflichtiger Inhalt Nach den zum Teil schockierenden Schilderungen von Menschen, die in dem Bereich wohnen oder arbeiten, ist zuletzt jedoch deutlich geworden: Auch eine kurzfristige Strategie muss her.