Playlist zum Stück Musikalische Urlaubsreise mit dem RLT Neuss

Wer das aktuelle Stück des Rheinischen Landestheaters (RLT) „Und immer wieder geht die Sonne auf“ gesehen hat, wird danach vielleicht auf den musikalischen Geschmack gekommen sein. Denn das Stück rund um Herrn Reiser, der in seinem Reisebüro „Sonnenreisen“ kleine Fluchten aus dem Alltag verkauft, ist vor allen Dingen auch ein Liederabend zwischen Schlager und Chanson, Arbeiterlied und Chart-Hit. So hat Eva Veiders, die das Stück für das Rheinische Landestheater geschrieben hat – und zusätzlich noch Regie führte – mit dem musikalischen Leiter der Inszenierung, Dominik Dittrich, rund 20 Musiktitel herausgesucht, die die Handlung unterstreichen oder gar die Szenen fortführen. Zum Beispiel wenn „was hat dich bloß so ruiniert?“ von „Die Sterne“ wie ein Vorwurf gesungen wird. Aber auch „Der Reisende“ von Tante Polly, „Einmal um die Welt“ von Cro oder „Vamos a la Playa“ – einmal von Loona und einmal in der 1983er Version von Righeira stehen auf dem Programm.