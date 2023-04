FS Karton in Neuss 100-Millionen-Invest in Kartonfabrik

Mehrere Schwerlastkräne erheben sich derzeit über den Fertigungshallen von FS Karton. Sie zeigen weithin an, dass der österreichische Mutterkonzern Meyr-Melnhof (MM) in großem Stil in den Neusser Standort investiert. Innerhalb eines Jahres steckt die MM-Gruppe weit mehr als 100 Millionen Euro in zwei Großprojekte für das Kartonagewerk an der Düsseldorfer – die Modernisierung der Kartonmaschine und den Bau einer Gas- und Dampf-Turbinenanlage. Dahinter steht ein neues Standortkonzept, das auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität abzielt.