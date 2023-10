Mix Markt in Neuss Auf der Suche nach der Heimat

Mix Markt: Ein Ort, wo für viele längst vergessene Erinnerungen wieder zum Leben erweckt werden. Der Laden bietet einen Ausflug in die Kindheit osteuropäischer Einwanderer. Was ihn dabei so besonders macht, ist das Sortiment. In den Regalen finden sich nicht Schnitzel, Rotkohl, Tortellini und Co, sondern kulinarische Klassiker aus Osteuropa. Die Artikel aus unter anderem, Russland, Rumänien, Polen und der Ukraine sprechen einen multikulturellen Kundenkreis an. Die Märkte fungieren auch als Begegnungsstätte für Menschen mit vielfältigen Wurzeln und unterschiedlichen Kulturen. Auch in Neuss gibt es seit 2013 einen Mix Markt.