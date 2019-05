Mittelstandsforum in Neuss : Talk über Fachkräftemangel und digitalen Wandel

Neuss Der Fachkräftemangel und der digitale Wandel gehören zu den zentralen Herausforderungen, denen sich Unternehmen stellen müssen.

Laut des Bildungsberichts, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein 2018 erstmals vorgelegt hat, droht die Zahl der fehlenden Fachkräfte in der Region von zuletzt 16.000 auf rund 39.000 im Jahr 2021 anzusteigen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss greift das Thema auf und rückt es in den Mittelpunkt des nächsten Mittelstandsforums. Experten diskutieren dabei am Dienstag, 14. Mai, ab 19 Uhr, im S-Forum der Sparkasse Neuss, Michaelstraße 65, über „Fachkräftemangel in Zeiten des digitalen Wandels – Gestaltungsmöglichkeiten für Region und Unternehmen“. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich – zum Beispiel per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de. Dirk Werner, Leiter des Kompetenzfeldes berufliche Qualifizierung und Fachkräfte des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, wird ein Impulsreferat halten. Dabei geht er nicht nur auf die Frage ein, wie stark die Region Neuss vom Fachkräftemangel betroffen ist, sondern auch, wie die Region beziehungsweise regionale Netzwerke gegensteuern und sich Unternehmen als attraktive Arbeitgeber besser positionieren können. Im Anschluss an den Impulsvortrag gibt es eine von Tom Hegermann moderierte Podiumsdiskussion. Teilnehmen werden Karl-Heinz Brockmann, Vizepräsident und Fachbereichsleiter Ingenieurwesen der Rheinischen Fachhochschule (RFH) Köln, Martin Straaten (Geschäftsführer Bank11), der Neusser Personaldezernent Holger Lachmann und Frank Zils (Personalchef für Deutschland und Österreich bei Janssen Deutschland).