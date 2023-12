Mitsingen erwünscht Konzert in Neusser Christuskirche war ein voller Erfolg

In der Kantate des Heiligen Nikolaus spiegelt sich Brittens dramatisches und kompositorisches Talent auf dem Gebiet der Vokalmusik wider. Aufgeführt wurde das Stück von mehreren Solisten, der Kantorei der Christuskirchengemeinde, dem Kinderchor der Musikschule Neuss und dem Orchester RheinKlang, die eben jene Besonderheiten der Komposition Brittens durch gekonnte Akzentuierung und melodisches Sensorium in vollem Glanz erstrahlen ließen. Speziell Tenor Fabian Strotmann brillierte in seiner Gesangsrolle als Heiliger Nikolaus und konnte sich letztlich über großen Beifall freuen. Die musikalische Leitung des Gemeinschaftsprojektes von Gemeindemitgliedern, Solisten und Musikschule hatte Kantorin Katja Ulges-Stein inne, die an diesem Abend auch als Dirigentin fungierte. Doch nicht nur auf rein akustischer Ebene hatte es die Darbietung thematisch in sich: Auch die Gemeindemitglieder kamen sowohl indirekt als auch direkt zu Wort. In Vorbereitung auf den Abend wurden von Mitgliedern symbolische Banner zu den Etappen des Lebens des Heiligen Nikolaus gemalt, die rechts und links die Gallerien schmückten. Auch eine kurze Geschichte und fiktive „Zeitzeugenberichte" wurden im Rahmen der Nikolaus-Erzählung vorgetragen. Sogar mitsingen konnten die Anwesenden an mancher Stelle.