Mitmach-Aktion in Neuss : Aktionswoche für regionale Ernährung startet bald

Rhein-Kreis Mit einer Mitmach-Aktion ruft der Ernährungsrat und die VHS dazu auf, sich vom 10. bis zum 17. September eine Woche lang nur mit regionalen Produkten zu ernähren. Die Erlebnisse können in den sozialen Medien mit dem Hashtag #regionalessenmachmit geteilt werden.

Vom 10. bis zum 17. September starten der Ernährungsrat des Rhein-Kreises Neuss und die VHS Neuss eine Mitmach-Aktion. Menschen im Rhein-Kreis werden dazu aufgerufen, sich eine Woche lang mit regionalen Produkten zu ernähren. „Das ist gar nicht so schwierig“, ermuntert Rita Dunker-Kauhausen, Aktive beim Ernährungsrat aus Neuss. „Wer mitmachen möchte, isst eine Woche lang zu den Mahlzeiten Gemüse, Obst und Kartoffeln bewusst aus unserer Region anstatt aus fernen Ländern und trinkt Leitungswasser. Es geht um das Ausprobieren – auch ein einzelner Tag ist schon wertvoll“, so Dunker-Kauhausen. Wo man die entsprechenden Lebensmittel findet und worauf man bei der Kennzeichnung von „regional“ achten sollte, steht auf der Website des Ernährungsrates. In den Geschäften, an den Marktständen oder beim Direktverkauf auf dem Bauernhof hilft eine kurze Nachfrage zur Herkunft. Auf der Homepage finden sich auch vielerlei Rezepte mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln.