Händler in Neuss : Mit Zoo Siegert endet bald eine Ära

Nach 33 Jahren schließt Karl Siegert am 28. Dezember sein Zoogeschäft am Glockhammer. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Am 28. Dezember ist Schluss. Dann schließt Karl Siegert die Zoohandlung, die er vor 33 Jahren mit seiner Ehefrau Silvia eröffnete. Eine brancheninterne Nachfolge wird es nicht geben. „Das will heute keiner mehr machen“, sagt Siegert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Boss

Viele Neusser Wellensittiche, Kanarienvögel und Agaporniden (besser bekannt als „Unzertrennliche“) müssen sich womöglich Anfang des kommenden Jahres umstellen. Denn die Zoohandlung Siegert am Glockhammer, jahrelang Bezugsquelle für ihr individuell zusammengestelltes Mischfutter, schließt am 28. Dezember für immer. Der Ausverkauf hat bereits begonnen. Eigentlich hatte Karl Siegert noch drei Jahre weitermachen wollen - bis zum Erreichen des 75. Lebensjahrs. Doch er hat Probleme mit den Knien, kann nur noch schlecht laufen. Seine Entscheidung für den wohlverdienten Ruhestand bedeutet das Aus für „das letzte Geschäft mit lebenden Tieren in der Innenstadt“, so der Betreiber.

Denn eine brancheninterne Nachfolge in dem von ihm angemieteten Ladenlokal werde es nicht geben. „Das will heutzutage keiner mehr machen“, erklärt Karl Siegert. „Man muss ja auch sonntags und feiertags in den Laden kommen, um die Tiere zu füttern und sauber zu machen.“ Er selbst habe in den vergangenen 15 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. „Für diesen Job braucht es Herzblut.“

Info Schon früh Begeisterung für Tiere entdeckt Züchter Karl Siegert hat schon mi 13 Jahren angefangen Vögel zu züchten, später kamen Hamster und Mäuse dazu. Bekanntheit Als Züchter war er in der Szene bekannt und wurde häufig auf seine Zuchterfolge angesprochen. So kam er auf die Idee, eine Zoohandlung zu eröffnen.

Das hat Karl Siegert zur Genüge: Tiere sind seine große Leidenschaft. Schon im Alter von 13 Jahren befasste sich der gebürtige Neusser mit der Vogelzucht. Später kamen Mäuse und Hamster dazu. Nur Fische waren seine Sache nicht. Das Hobby sollte ihn nicht mehr loslassen. „Ich habe zum Glück eine Frau gefunden, die das toleriert.“ Und nicht nur das: Vor 33 Jahren eröffneten Karl und Silvia Siegert auch gemeinsam die Zoohandlung. Dieser Schritt war die Folge des Zuchterfolgs. Mit seinen gefiederten Freunden war Karl Siegert, früher im Großhandel für Tapeten und Bodenbeläge tätig, in der Szene derart bekannt geworden, dass er laufend auf die begehrten Tiere und das nötige Zubehör angesprochen wurde. Warum es also nicht mal mit einem kleinen Laden versuchen? Der Startschuss fiel an der Sternstraße, später zog das Geschäft zum Freithof um. Die längste Zeit aber lautete die Adresse Glockhammer.

Dort bot er unter anderem Terrarien, Käfige sowie Spielzeug für Hunde und Katzen an. In den Hochzeiten kreuchte und fleuchte es geradezu in dem Geschäft. Zu bestaunen gab es Meerschweinchen, Kaninchen, Rennmäuse und sogar Kornnattern, eine ungiftige Schlangenart. Natürlich durften schmucke Piepmätze nicht fehlen. Einige flattern auch jetzt noch am Glockhammer: jeweils zehn Wellensittiche und Kanaries sowie sechs „unzertrennliche“ Papageien.