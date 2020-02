Für Kinder : Mit Theater gegen Playstation und Filmhelden

Neuss Die kleinen Zuschauer kommen aus Düsseldorf, Neuss und der weiteren Umgebung. Nicht nur mit erwachsenen Begleitern wie Eltern oder Großeltern, sondern in Klassen- und Gruppenverbänden, Grundschulen sichern sich gleich mehrere Vorstellungen: Das Kindertheater boomt, sagt Britta Franken vom Theater am Schlachthof (TaS), die als kaufmännische Geschäftsführerin der freien Bühne auch verantwortlich für diesen Bereich ist.

„Es ist fast egal, was wir spielen“, sagt sie, „selbst unsere Gäste im Kindertheater wie Fug & Janina sind komplett ausgebucht.“ Mit rund 6000 Zuschauern übertrumpft die Sparte Kindertheater sogar den Stunk des TaS mit immerhin 5000 Besuchern und hat sich allein dadurch am TaS zur besucherstärksten Sparte entwickelt. „Theater steht bei Eltern hoch im Kurs“, sagt sie, „viele warten sehnsüchtig darauf, dass ihr Sprössling endlich vier Jahre alt ist.“ Viel jünger nämlich sollte ein Kind, das ins Theater geht, nicht sein, findet sie. Selbst wenn es beliebte Figuren aus Büchern oder Filmen kennt – wenn da plötzlich ein lebendiger Mensch steht, kann das für viele kleinen Zuschauer auch erschreckend sein.

Das weiß auch die Schauspielerin Julia Jochmann, die gern und immer wieder in den Kinderstücken des TaS auf der Bühne steht. 90 bis 100 Zuschauer sind es im Schnitt, die der Geschichte etwa um das Mädchen Lotta, den Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, oder aktuell um den „Froschkönig und die wilde Prinzessin“ folgen. Dass dabei nicht immer alles nach Plan gehen kann, ist Jochmann bewusst. „Kinder reagieren ganz direkt“, sagt sie, hat schon manches Mal erlebt, dass sie ihr zu nah auf die Pelle rücken oder auch Angst bekommen haben. Was sie am TaS besonders gut findet, ist die Verpflichtung nach der Vorstellung, den Zuschauern Rede und Antwort zu stehen. Oder auch für ein „Selfie“ zu bleiben, auf jeden Fall Zeit zu investieren. Dass der Applaus bei Kindern in der Regel kurz ist, ficht sie nicht an. Allerdings findet sie es ebenso wie Franken wunderbar, wenn etwa Lehrer ihre kleinen Schüler gut vorbereitet haben: „Es gibt sogar welche, die ein Lied für uns singen“, sagt Franken.