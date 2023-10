Neue Unterrichtskoffer in Neuss Wenn der Geschichtsunterricht mit den Händen greifbar wird

Ob er in Zukunft noch mehr Unterrichtskoffer gestalten wird, weiß Tobias Kapmeyer aktuell noch nicht. „Erstmal möchte ich die hier vervollständigen.“ Vor allem beim Römischen Reich fehlen ihm noch ein paar Gegenstände. Klar könne man zum Beispiel auch noch einen Koffer zum Ersten oder zum Zweiten Weltkrieg machen. „Aber da gibt es ja auch sehr viel Video- und Bildmaterial um den Unterricht anschaulicher zu gestalten.“ Außerdem kämen diese Themen erst in den höheren Jahrgangsstufen dran. Und – wie Lehrer Payam Nouraei sagt – „in dem Alter ist die Faszination für solche Gegenstände häufig nicht mehr so groß.“ Bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern wäre das noch anders. Das denkt auch Tobias Kapmeyer. „Ich gehe davon aus, wenn ich die Eltern beim nächsten Elternsprechtag frage, was ihr Kind gelernt hat, dann werden die Kinder sich an das Schwert oder den Faustkeil erinnern.“