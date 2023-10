Maßnahmen-Diskussion in Neuss Mit Schranken und Zäunen gegen Autoposer?

Aktuell ist der große Parkplatz an der Römerstraße rund um die Uhr frei zugänglich. Dass dies in Zukunft nicht mehr so ist, ist aktuell zumindest kein ausgeschlossenes Szenario. Nach einem entsprechenden Beschluss des Haupt- und Sicherheitsausschusses, der in der jüngsten Sitzung erfolgte, wird die Stadt nämlich das Gespräch mit den Eigentümern suchen, um über bauliche Möglichkeiten einer begrenzten Zufahrt zu sprechen.