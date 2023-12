Tipps für Neuss Mit Musik und Theater die Adventszeit versüßen

Theater In der Adventszeit ist am Theater am Schlachthof „Die Verwandlung meines Vaters“ zu sehen. Weihnachten spielt in dem Stück zwar nur am Rande eine Rolle, trotzdem passt die familiäre Thematik gut in die Zeit. Denn die Dramödie – eine Mischung aus ernstem Drama und lustiger Komödie – handelt von einem Vater, der unter Depressionen leidet, und zu seiner Tochter in ihre WG zieht. Es entsteht eine „absurde Alltagsjonglage“. Das Stück passe deswegen so gut in die Weihnachtszeit, weil es daran erinnert, dass viele Probleme innerhalb einer Familie nicht einfach über die Weihnachtstage verschwinden, so TAS-Sprecher Dennis Prang. Vor Weihnachten ist es noch am 15., 16. und 17. Dezember, jeweils um 20 Uhr, zu sehen.