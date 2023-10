Landestheater in Neuss Mit Musik, aber ohne Gesang

Sie heißt Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, wird aber nur „Pippi“ genannt. Seit 75 Jahren ist sie in den Kinderzimmern zu Hause, macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Sie ist neun Jahre alt, hat diverse Sommersprossen und rote Haare mit abstehenden Zöpfen. So hat Astrid Lindgren die Figur einst beschrieben, und so zeigt sie sich auch im RLT, im Stück von Christian Schönfelder, der die schwedische Übersetzung des Kinderstücks von Silke von Hacht überarbeitet hat. Nelly Politt spielt Pippi, Anna Sonnenschein und Philippe Ledun sind ihre besten Freunde Annika und Tommy, Katrin Hauptmann das Fräulein Prysselius, andere Rollen werden von Benjamin Schardt und Peter Waros übernommen.