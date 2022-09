Schützenverein Uedesheim : Ein Engländer auf dem Uedesheimer Königsthron

Neuss Die Uedesheimer Bürgerschützen haben einen neuen König: Am späten Montagabend schoss Mathew Weitz mit dem 42. Schuss den Vogel an und ließ damit vor allem die Kameraden vom Korps der Hubertusschützen jubeln, das im kommenden Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern kann.

In dieser Gemeinschaft ist Weitz, der seit 2005 aktiver Schütze ist, zudem Zugführer des ersten Hubertuszuges, der im kommenden Jahr auf sein 15-jähriges Bestehen zurückschauen kann. Der neue Schützenkönig wurde im November 1970 in England geboren. An der Seite des demnach 51-jährigen Marketingmanagers wird Ehefrau Alexandra (52), eine gebürtige Sauerländerin, den Verein repräsentieren. Zur Familie gehört die gemeinsame Tochter Emma (14). Als Fan von Borussia Mönchengladbach hat Weitz eine Dauerkarte, treibt gerne selber Sport und engagiert sich im Vorstand des Schützenvereins als zweiter Kassierer. NGZ