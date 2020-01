Abgeordneter aus Neuss : Mit Jörg Geerlings und der NGZ den Landtag besuchen

Der Landtag NRW in Düsseldorf am Rhein. Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Gemeinsam mit dem Neusser Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings (CDU) lädt unsere Zeitung eine Gruppe von Lesern zu einem Besuch im Landtag in Düsseldorf ein.

Am Samstag, 1. Februar, führt Geerlings durchs Gebäude und steht für Diskussionen und Fragen zu politischen Themen zur Verfügung. Der Termin an einem Samstag soll auch Berufstätigen die Möglichkeit zur Teilnahme bieten.

Info Interessiert? Dann melden Sie sich jetzt per E-Mail mit Betreff „Landtag“ unter Angabe von Vorname, Nachname, Anschrift und Telefonnummer an. Bitte geben Sie auch an, ob Sie allein oder in Begleitung teilnehmen wollen. Die E-Mail-Adresse: aktion@ngz-online.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sollte die Zahl der Anmeldungen die zur Verfügung stehenden Plätze übersteigen, entscheidet das Los. Eine Teilnahme ist nur mit Bestätigungsmail durch die Redaktion möglich.