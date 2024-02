Weltkrebstag am Neusser Lukaskrankenhaus Mit Hightech gegen Lungenkrebs

Jan Martin Beron, der Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie am „Lukas“, hat Beer am Anfang des Jahres roboterassistiert operiert. Verdachtsdiagnose: Bronchialkarzinom am rechten Unterlappen der Lunge. Doch im Frühstadium habe die Erkrankung eine gute Prognose, geheilt zu werden. So auch bei Bodo Beer. „Herr Beer hat durch seine Krankengeschichte ein etwas größeres Risiko, dass sich erneut ein Tumor entwickelt. Aber dank der gelungenen Operation kann er nun als geheilt gelten“, sagt der Chefarzt.