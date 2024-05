Kontrolle in Neuss Mit über drei Promille auf der Autobahn unterwegs

Als Beamte einen Mercedes auf der A57 in Höhe der Anschlussstelle Neuss-Norf aufgrund einer auffälligen Fahrweise stoppen wollten, war der Fahrer offenbar nicht in der Lage, dem Einsatzfahrzeug zu folgen. Stattdessen hielt er plötzlich in Höhe des Beschleunigungsstreifens an. Die Beifahrertür öffnete sich und ein Mann flüchtete quer über die Fahrbahn hinter die Schutzplanke in einen dort angrenzenden Wald. Der Fahrer blieb sitzen, weigerte sich jedoch den Pkw zu verlassen, sodass die Polizisten ihn aus dem Auto ziehen mussten.