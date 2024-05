Touristisches Angebot Neue Zeppelin-Route führt über Neuss

Hintergrund: Das Ruhrgebiet hat jetzt einen Zeppelin für den Linienflugverkehr bekommen, der ab Donnerstag in rund 300 Metern Höhe für touristische Flüge über der Ruhr und dem Rheinland verkehrt. Eine Tour führt neben Düsseldorf auch über den Neusser Hafen. Der Zeppelin wird am Flughafen Mülheim-Essen fest stationiert. Ziel seien „deutlich mehr als 10.000 Passagiere“ pro Jahr, sagte der Chef der Zeppelin Luftfahrttechnik in Friedrichshafen, Eckhard Breuer, am Mittwoch bei einem Pressetermin am Mülheimer Flughafen.