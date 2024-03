Partnerschaft Neuss-Herzliya Raketenbeschuss und Demonstrationen

Der ist in Israel allgegenwärtig. „Vor jedem Restaurant steht ein gedeckter aber nicht besetzter Tisch“, schildert Römgens ein Detail. Sie erinnern daran, „dass Menschen in der Gesellschaft fehlen“. Denn auch 160 Tage nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Siedlungen in Israel sind 134 Geiseln in der Hand der Terroristen. „Völlig isoliert“, sagt Römgens, nicht einmal Offizielle des Internationalen Roten Kreuzes dürften zu ihnen. Für ihre Freilassung wird oft demonstriert, beobachtet Römgens. „Ein Land fordert kollektiv: Bring them home.“