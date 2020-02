Novesia NE-Stones : Mit bemalten Steinen ein Lächeln zaubern

Neuss Ihre Beweggründe sind so simpel wie liebenswert: „Ich möchte die Menschen zum Lächeln bringen“, sagt Sabrina Mollenhauer. Um das zu erreichen, geht die 39 Jahre alte Neusserin einen ungewöhnlichen, aber kreativen Weg.

Gemeinsam mit ihren Kindern (13 und 11 Jahre alt) sammelt sie schöne, glatte Steine und bemalt sie mit Acryl, ehe die Farbe mit Klarlack wetterfest gemacht wird. Dann macht sich das Trio auf den Weg, um die auffällig bemalten Steine im gesamten Stadtgebiet zu verteilen. Von „verstecken“ kann keine Rede sein, schließlich sollen die kleinen Kunstwerke von Passanten gefunden und aufgesammelt werden. Deshalb platziert die Neusserin die Steine stets in Sichtweite abseits eines Wegesrandes – zum Beispiel nahe des „Eierdiebs“ im Stadtgarten. In der Regel werden die Steine mit dem Schriftzug „Novesia NE – Stones“ versehen. So lautet nämlich der Name der Facebook-Gruppe, die sie passend zu ihrem Projekt gegründet hat. Der Hintergrund: Menschen, die die Steine finden, können Fotos in der Gruppe veröffentlichen und dann die Steine entweder behalten oder wieder im Stadtgebiet verteilen. Die Idee entwickelte Sabrina Mollenhauer, als sie noch in Dremmen wohnte. Im nahe gelegenen Hückelhoven, das ebenfalls zum Kreis Heinsberg gehört, hatte Elke Krölls nämlich die Facebook-Gruppe „HüHo Stones“ gegründet, die nach wenigen Tagen mehr als 1000 Mitglieder hatte. Seitdem werden Steine im gesamten Kreis verteilt. „Ich habe mir gedacht, dass man das auch in Neuss machen könnte“, sagt Sabrina Mollenhauer, die sich natürlich wünscht, dass sich noch mehr Neusser an der Stein-Malerei und -Sammelei beteiligen.