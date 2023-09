Theater am Schlachthof Mit Baerbock auf der Bühne

Mit ihrem betagten Ford Fiesta bleiben die Holzheimer in Brandenburg liegen. Im Wald hören sie die Wölfe heulen, was einen verschrobenen Förster (Harry Heib) auf den Plan ruft. Der liebt Wölfe und hasst Mountainbiker. Um weiterzukommen, nehmen sie ein Taxi. Doch der Ossi-Taxifahrer (Jens Kipper) schmeißt die arroganten Fahrgäste aus dem Westen auf halbem Wege aus dem Wagen. Dann scheitern sie am überforderten Pförtner (Jens Kipper) des Bundeskanzleramtes. Mit großer Spielfreude und Sinn für Situationskomik sind alle drei dabei. Schließlich begegnen sie Annalena Baerbock (Franka von Werden) im Reichstag. Sie ist über die schönen Blumenkübel in Holzheim bestens im Bilde, aber helfen kann sie auch nicht.