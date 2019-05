Auszeichnung für Holzheimer Peter Veiser : „Mister Gospel“ erhält das Bundesverdienstkreuz

Reuschenberg Landrat Hans-Jürgen Petrauschke zeichnete Peter Veiser im Reuschenberger Pastor-Bouwmans-Haus aus.

In seiner Laudatio würdigte Petrauschke Veisers unermüdlichen Einsatz für den Chorgesang. Vor allem den Reuschenberger Gospelchor „Together“ habe er groß gemacht, was ihm daher auch den Titel „Mister Gospel“ einbrachte. Bereits 1971 begann Peter Veiser mit der Jugendchor-Arbeit in der Pfarrgemeinde St. Paulus in Weckhoven. Zehn Jahre später übernahm er die Leitung des neu formierten Jugendchores in der Gemeinde St. Elisabeth. Weitere zehn Jahre später dann übernahm er den Chor „Together“, den er bis 2018 leitete. Rund 1000 Mal hat er die Sänger bei oft mehr als 30 Auftritten im Jahr dirigiert, und das nicht nur in der Heimat, sondern auch bei Gastspielen in Dresden, Leipzig, Berlin und Frankfurt, wo der Chor ein Zirkuszelt mit über 3000 begeisterten Zuhörer gefüllt hat. Ein Höhepunkt war sicher auch der Auftritt in der Kölner Philharmonie mit den Harlem Gospel Singers.