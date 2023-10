Sven F. aus Neuss Missbrauchs-Prozess startet am 20. Oktober

Ab dem 20. Oktober muss sich der Neusser Sven F. erneut vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Unter anderem geht es dabei um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs an einer seiner eigenen Töchter. In insgesamt sieben Fällen soll Sven F. sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, in drei Fällen soll das Mädchen unter 14 Jahre alt gewesen sein. Darüber hinaus wird dem Neusser vorgeworfen, gemeinsam mit einigen seiner Kinder pornografische Filme geschaut zu haben.