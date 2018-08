Neuss: Ministerpräsident Armin Laschet beim Schützenfest

Neuss An die Schützenstadt wird der Landesvater fast täglich erinnert. Aus seinem Staatskanzlei-Büro sieht er ein „kleines Stück Neuss“.

Ministerpräsident Armin Laschet gefiel offenbar, was er als Ehrengast beim Schützenfest erlebt hatte: Hochamt, Frühstück, Empfang im Rathaus, Parade. Da wagte er eine Zwischenbilanz, noch ehe er in einer Kutsche sitzend am Nachmittagsumzug teilgenommen hatte. Im Land würden viele Feste gefeiert, doch nur wenige seien so mit Inhalten verbunden wie das Neusser Schützenfest. Brauchtum sei wieder modern. Aber man müsse es auch aufrecht halten, wenn es gerade einmal unmodern sei. Das habe sich in Neuss ausgezahlt. Der NGZ beantwortete Laschet im Vorfeld seines Besuches in Neuss einige Fragen.