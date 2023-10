CDU im Rhein-Kreis Ministerin Scharrenbach diskutiert beim CDU-Forum „Wohnen“

Landesbauministerin Ina Scharrenbach ist am Donnerstag, 2. November, auf Einladung der CDU-Fraktion im Kreistag zu Gast in Neuss, um über zwei elementare Themen zu diskutieren: Wohnen und Heizen. Das drückt schon der Titel der Veranstaltung aus, die um 18 Uhr im Haus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße 27 beginnt: „Neubaubremse lösen – mehr Tempo beim Wohnen! ...und wie wollen wir künftig heizen?“ Das Thema Wohnen und da insbesondere die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum steht schon seit Jahren im Fokus der politischen Debatte – nicht nur auf Landes- und Bundesebene, sondern auch in den Kreisen und Kommunen. Nicht zuletzt deshalb hat der Kreis eine eigene „Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum“ gegründet. Noch erregter wurde aber zuletzt über das Thema Heizung diskutiert – wegen der steigenden Energiepreise aber auch dem „Heizungsgesetz“ der Bundesregierung. Die habe damit Unsicherheit bei Mietern und Hausbesitzern geschürt, monieren der Sven Ladeck und Katharina Reinhold, die das Thema deshalb auf die Tagesordnung setzen. Von der Ministerin wollen sie erfahren, wie die Landesregierung dazu steht und welche Strategien zur Heiztechnik es auf Landesebene gibt. Anmeldung per Mail an post@cdu-rheinkreisneuss.de.