Stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin NRW Mona Neubaur kommt als Ehrengast zum Schützenfest nach Neuss

Schützenpräsident Martin Flecken bestätigt die Teilnahme Neubaurs auf Anfrage ebenfalls: „Ich freue mich sehr, dass die Stellvertretende Ministerpräsidentin unsere Einladung angenommen hat.“ Flecken hat ihr bereits zahlreiche Informationen und Fotos zum Festgeschehen zukommen lassen: „Wir wollen ja, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und auch wissen, was auf sie zukommt.“ Dazu gehören Hinweise zum Dresscode ebenso wie zum Zeitablauf, der am Sonntag um 8 Uhr morgens mit dem Antreten vor dem Hochamt beginnt und am Nachmittag mit der Kutschfahrt auf der Wiese endet.