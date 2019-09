Kampagne „Für ein sicheres Deutschland“ : Minister kommt zum „Tag für die Retter“

Neuss Ein Graffito auf einem Feuerwehrhaus soll das auffälligste Element einer Kampagne sein, mit der um mehr Respekt für die Arbeit der Rettungsdienste geworben wird. Am Samstag bildet es die Kulisse einer einmaligen Veranstaltung.

Respekt ist der Schlüsselbegriff einer Kampagne, die vor allem für mehr Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Rettungsdienste und der Polizei wirbt. Dieser Begriff soll schon bald als Graffito die Wand eines Feuerwehrgerätehauses zieren und die Passanten erinnern, so formuliert es Stefan Meuter vom Verband der Feuerwehren im Rhein-Kreis, dass „Respekt eine tragende Säule unserer Gesellschaft ist. So wie der Rettungsdienst auch.“

Doch diesen Respekt lassen immer mehr Menschen vermissen, bedauert Landes-Innenminister Herbert Reul (CDU), der am Samstag, 7. September, nach Neuss kommt, um an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen, die im Mittelpunkt eines „Tags für die Retter“ steht, den der Feuerwehrverband auf dem Gelände der Firma Janssen in Rosellen organisiert und zu dem sich schon rund 300 Einsatzkräfte angemeldet haben. Nach Angaben des Ministers reichen Kampagnen aber nicht, um das Problem der Gewalt gegen Einsatzkräfte zu lösen. Er wünscht sich vielmehr eine Welle, wie sie auch bei anderen Themen entstehen würde.