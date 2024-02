Bandserie in Neuss „Mind the Gap“ ist eine Band mit Alleinstellungsmerkmal

Die fünfköpfige Band „Mind The Gap“ nimmt in der Neusser Musikszene einen eher solitären Platz ein. Haben sich die Mitglieder doch, wie der Gitarrist Hans-Willi Schroiff erzählt, der Keimzelle der populären Musik verschrieben: Dem Rhythm & Blues. „Zwischen den 1950er und 1970er Jahren ist in der Musikwelt enorm viel passiert. Pentatonik (Fünfton-Musik) oder Call and Response“ (Ruf und Antwort) – bis dato klassische Elemente afroamerikanischer Musik – zogen beispielsweise in die damals aktuelle Unterhaltungsmusik ein. Und haben sie in jener Zeit-Lücke entscheidend beeinflusst“, erklärt Hans-Willi Schroiff. Als Marketing-Experte hat er sich auch international einen Namen gemacht und lehrt unter anderem auch an Universitäten. Die Musik ist sein Hobby.