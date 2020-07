Haus Barbara in Neuss : Vom Geflüchteten zum Heil-Erziehungspfleger

Neuss Milad Mohammadi strahlt. Er hat als erster Geflüchteter die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger in der St.-Augustinus-Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Eine feste Anstellung im Haus Barbara der Behindertenhilfe hat der 32-Jährige ebenfalls schon in der Tasche. Doch der Weg zu diesem Erfolgserlebnis war nicht immer leicht.

Aktuell lebt er in einer Unterkunft für Geflüchtete am Südfriedhof und ist dort zufrieden, doch zuvor ist er ganze neun Mal umgezogen – zum Teil, weil seine Zimmergenossen bis in die Nacht so laut waren, dass er nicht schlafen konnte. Ein Lichtblick bei all den Startschwierigkeiten im neuen Land sei immer seine Arbeit gewesen. Milad Mohammadi startete vor vier Jahren zunächst mit einem freiwilligen sozialen Jahr im Netzwerk Bleichgasse der Behindertenhilfe. Zwei seiner Kollegen empfahlen ihm die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Kirstin Lintjens, Einrichtungsleiterin im gemeinschaftlichen Wohnen der St.-Augustinus-Behindertenhilfe, sah im Vorstellungsgespräch direkt das Potenzial. Mohammadi hatte zuvor im Iran seinen Bachelor in Psychologie abgeschlossen. Er wollte ursprünglich in Deutschland weiter studieren, doch sein Abschluss wurde nicht anerkannt. Durch sein Freiwilliges Soziales Jahr konnte er auch die 900 Stunden Berufserfahrung vorweisen und sich darüber hinaus sprachlich weiterentwickeln.