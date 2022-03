Mein außergewöhnliches Hobby : Neusser Handwerker hinter dem Mischpult

Seit einigen Monaten veröffentlicht „Mike Mooie“ auf Soundcloud regelmäßig eigene DJ-Sets. Foto: DJ

Serie Neuss Michael Schön und Michael Newerla verbringen in ihrer Freizeit viele Stunden im Tonstudio. Seit der Coronpandemie produzieren sie dort auch elektronische Musik - und verfolgen einen Traum.

Von Iris Wilcke

Mit feinem Gehör wird der Track ein wenig „gepitched“ und taktgenau unter das laufende Lied gemischt. Gelingt es, alle Sounds tonal perfekt übereinander zu legen, so dass der Wechsel von einem zum anderen Track kaum hörbar wird, ist dies der optimale Übergang.

Michael Schön (48) und Michael „Mike“ Newerla (50) sind DJs und verbringen in ihrer Freizeit viel Zeit in ihren Tonstudios, wo sie seit der Coronapandemie auch elektronische Musik produzieren. Gemeinsam nennen sie sich „Mike Mooie“ – ein Wortspiel aus dem Rufnamen des einen und einer niederländischen Version des Nachnamens des anderen (nl. mooie = schön). In ihrem beruflichen Leben führen beide alteingesessene eigene Handwerksunternehmen in Neuss und Düsseldorf.

Geboren wurde die Idee, sich in diesem Genre wieder zu betätigen, auf der „WCD Club Cruise 2019“, einer Kreuzfahrt, bei der elektronische Musik im Mittelpunkt steht und mehrere DJs auf verschiedenen Dancefloors auflegen. „Ende der 90er habe ich in Clubs in Köln aufgelegt, mit Techno bin ich groß geworden“, erzählt Michael Schön zu seinem musikalischen Background.

Sukzessive haben sich die beiden professionelle Studios mit hochmodernem Produktionsequipment in ihren Kellern eingerichtet. Einmal in der Woche besuchen sie die VibrA Musicschool in Köln und werden dort von den beiden DJs und Produzenten Chris di Perri und Danito gecoached. Die Tracks entstehen am Computer und größtenteils mit Hilfe digitaler, aber auch analoger Instrumente. Die Software dafür ist hochkompliziert, die Produktion eines Tracks kann bis zu 50 Tonspuren beinhalten, die jeweils mit unterschiedlichsten Plugins (Filter, Equalizer, Kompressoren) eingestellt werden müssen – so kann die Arbeit an einem Track schon mal mehrere Wochen dauern. „Das ist eine Philosophie für sich“, fasst Mike Newerla zusammen. Deshalb sind die beiden sehr froh, zwei professionelle Coaches an ihrer Seite zu haben. Denn: „Wir legen nicht nur die Musik anderer Künstler auf, sondern produzieren auch eigene Tracks. Das ist es, was Mike Mooie ausmacht“, sagt Michael Schön.

Seit einigen Monaten veröffentlichen sie regelmäßig auf der digitalen Plattform Soundcloud eigene DJ-Sets und streamen neuerdings live auf Instagram. „Wir hatten von jetzt auf gleich 800 Follower und es werden jeden Monat mehr,“ erzählt Mike Newerla erfreut. „Peak Time/Driving“ nennt sich die Techno-Stilrichtung, die die beiden Discjockeys bevorzugen. Ihr Markenzeichen und Signature Sound ist die klassische ACID-Bass Linie, die schon in den 90er Jahren der Analogsound schlechthin war und heute in der Musikszene wieder gefeiert wird. Die Konkurrenz ist groß, aber der Ehrgeiz auch. Ziel von Mike Mooie ist es, vier bis fünf Tracks in einer solchen Qualität zu produzieren, dass sie bei einem Plattenlabel in Form einer Mini-LP eingereicht und veröffentlich werden können.