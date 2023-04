Brauchtum in Neuss Further Schützen freuen sich über neuen König

Knapp eine Stunde nach dem Vogelschuss warb er in seiner leidenschaftlichen Rede dafür, dass sich in den kommenden Jahren Männer den Wunsch erfüllen sollten, König zu werden. „Einer meiner Träume ist schon wieder in Erfüllung gegangen“, sagte der 47-Jährige. Er marschiert beim Neusser Schützenfest im Grenadierzug „In Treue fest“ mit und gehört in der Nordstadt der Jägerfahnenkompanie an. Träume, die sich schon vor vielen Jahren erfüllt hatten: „Vor 23 Jahren habe ich meine Traumfrau geheiratet, ein weiterer Traum ging mit der Geburt meiner beiden Söhne in Erfüllung. Und Papa hatte da noch den Traum, Schützenkönig zu werden.“ „Ihr habt nur dieses eine Leben, irgendwann ist es zu spät“, rief er all denen zu, die bislang noch nicht auf den Königsvogel geschossen haben, aber schon gerne Schützenkönig werden würden. Die Königin heißt Cindy, sie ist im Gegensatz zu ihrem Mann waschechte Neusserin. Die 48-Jährige ist Medizinische Fachangestellte in einem Lungen- und Allergiezentrum, und sie hat alles andere als eine Schützenfestallergie. Aus einer ausgesprochenen Schützenfamilie kommt sie aber nicht. Immerhin: „Meine Brüder waren mal Schützen.“ Mit dabei waren auch die beiden Königskinder Fabian (22) und der 17-jährige Kilian – beide Jungs sind nicht als Schützen aktiv – ganz im Gegenteil zu Jason Hartings und Nikolaus Tieves. Beide wurden am Samstag in wahrsten Sinne des Wortes von ihren Kameraden auf Händen getragen als Dank dafür, dass sie jeweils einen Vogel abgeschossen hatten.