Bei vielen Anwohnern in Reuschenberg herrscht derzeit Rätselraten. Grund ist die seit rund drei Wochen andauernde Dunkelheit in der Metzgerei „Kuh & Co.“ an der Bergheimer Straße. An der Tür hängt zwar ein Aushang, mit dem auf den Start des Betriebsurlaubs (mit Startdatum 8. Juli) hingewiesen wird, doch tatsächlich verbirgt sich noch mehr hinter der derzeitigen Schließung, die für viele überraschend auch über das Reuschenberger Schützenfest andauerte.