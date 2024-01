Mit Hilfe aus Neuss Seltenes Zeugnis der Seenotretter-Geschichte zurückgekehrt

130 Jahre nach einer großzügigen Spende aus Düsseldorf an die Seenotretter auf Norderney ist jetzt ein besonderes Zeugnis dieser Zuwendung auf die Insel zurückgekehrt. Im historischen Rettungsschuppen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Weststrand befindet sich nun wieder ein massives Messingschild, das an das 1893 dort stationierte erste Ruderrettungsboot mit Namen Fürst Bismarck erinnert.