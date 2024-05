Messe zur Weiterbildung in Neuss Ein Blick auf die Trends der Berufswelt

Das Gedränge in den Räumen des Gare du Neuss am Mittwochvormittag ist groß – mehr als 1000 Besucher werden sich im Laufe des Tages zwischen den Tischen der über 50 Aussteller bewegen. Gemein haben diese Aussteller, dass ihre Fort- und Weiterbildungsangebote sich grundsätzlich für einen Bildungsgutschein qualifizieren. Mit diesen Gutscheinen werden die Kosten für berufliche Qualifizierung oder Weiterbildung vom Jobcenter oder der Agentur für Arbeit übernommen. Der Weg zu diesen Gutscheinen wird an diesem Tag mehrmals in Vorträgen erläutert; an erster Stelle steht immer ein persönliches Beratungsgespräch bei der zuständigen Behörde. Erklärt wird in diesem Zusammenhang auch die Finanzierung der Fortbildungen.