Besondere Kooperation in Neuss Industrie geht auch inklusiv

Im Lager des Neusser Unternehmens Hager & Meisinger wird konzentriert gearbeitet: Sorgfältig werden die kleinen Detailinstrumente für den medizinischen Bedarf von den Mitarbeitern abgezählt und anschließend verpackt. Auf den ersten Blick scheint es wie ein ganz normaler Arbeitsalltag in den Räumen des Dentaltechnik-Spezialisten, doch für eine kleine Gruppe an Mitarbeitenden ist es eine besondere Chance, die sie dort täglich erhalten: Im Rahmen einer Kooperation zwischen den Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) und Hager & Meisinger unterstützen zwölf Menschen mit Behinderung das Neusser Unternehmen in den Bereichen Lager und Kommissionierung, Facility Management und in der Produktion. Die anfangs vereinbarte Testphase von sechs Monaten ist nun im März zu einem Ende gekommen – Zeit für ein Fazit.