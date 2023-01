Lebensmittelrettung in Neuss Memory-Zentrum bei „Too Good To Go“

Da die Lebensmittelüberwachung in Deutschland das erneute Aufwärmen von Speisen unter anderem in Senioreneinrichtungen verbietet, mussten die Mahlzeiten bisher entsorgt werden. Um das in Zukunft zu verhindern, ist das Memory-Zentrum ab sofort Teilnehmer bei „To Good To Go“. „Too Good To Go“ ist eine App, bei der Kunden überschüssige Lebensmittel vergünstigt bei Restaurants und Händlern erwerben können. „Mir bricht jedes Mal das Herz, wenn Mahlzeiten in die Speiserestetonne abgeführt werden müssen“, sagt Mirco Bartels von der Küchenleitung im Memory-Zentrum. „Die Entsorgung von Lebensmitteln ist Verschwendung, belastet die Umwelt und kostet obendrein auch noch Geld.“ Daher freue er sich über jeden Lebensmittelretter. „Neben der Mahlzeit kann auch mal ein Brötchen, Obst oder ein Dessert dabei sein“, erklärt Bartels. Die Kosten pro Magic-Bag liegen bei circa 3,50 Euro, etwa einem Drittel des Warenwertes. Bestellen und bezahlen kann man direkt über die App, nur abholen und aufwärmen müssen Kunden die Mahlzeit selbst.