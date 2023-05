Entscheidung des Neusser Amtsgerichtes Tigershow von „Melodys Kinderparadies“ muss die Stadt verlassen

Es ist ein etwas schräges Schauspiel, das am Donnerstagmorgen in Saal 118 des Neusser Amtsgerichtes geboten wird. Bereits wenige Minuten, nachdem die Beteiligten hineingebeten werden, ist die mündliche Verhandlung auch schon wieder beendet. Aus dem „Showdown“ zwischen der Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Neuss und den Betreibern von „Melodys Kinderparadies“ ist ein Kurzauftritt geworden. Verhandelt wurde über eine einstweilige Verfügung, die die Stadt beim Amtsgericht zunächst erwirkt hatte. Die Verwaltung sah sich zu diesem Schritt gezwungen, da aus ihrer Sicht gegen die im Vorhinein getroffene Nutzungsvereinbarung verstoßen wurde und die Betreiber der Aufforderung, den Reuschenberger Kirmesplatz zu verlassen, nicht nachkamen. In der Vereinbarung war laut Stadt nämlich nur von einer Hüpfburgen-Landschaf mit Streichelzoo die Rede – und nicht von exotischen Tieren wie Tigern und Kamelen, die bei „Melodys Kinderparadies“ zum Einsatz kommen.