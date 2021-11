Mappenprojekt „Wir“ : Melanie Richter malt Neuss als eigene Welt

Serie Neuss Für die Neusser Werkedition hat die Malerin Melanie Richter ein Bild ausgewählt, das den „Planeten Neuss“ zeigt. Ursprünglich war es für einen Austausch mit der Partnerschaft Rijeka gedacht.

So hatte die Malerin, die einst Meisterschülerin von Dieter Krieg an der Kunstakademie Düsseldorf war, zusammen mit Künstlern aus Neuss einen Austausch zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen der Quirinusstadt und Rijeka in Kroatien im vergangenen Jahr organisiert. „In Rijeka haben wir die Ausstellung noch hinbekommen“, sagt Richter, „in Neuss nicht mehr.“ Dabei ging die Initiative dazu von Neuss aus. Aber der Lockdown in Deutschland machte es der Ausstellung „City and Transformation – Stadt und Veränderung“, an der sieben Künstler aus Neuss und Rijeka beteiligt waren, unmöglich, im Frühjahr 2020 in Neuss stattzufinden – bevor sie dann im Oktober umzog und in der damaligen Kulturhauptstadt Rijeka tatsächlich auch gezeigt werden konnte. Eigentlich, so war die Planung, sollte die Schau in Neuss nur verschoben werden – auf dieses Jahr. Ob sich das nachholen lässt? „Vielleicht unter einem anderen Titel und mit anderen Werken“, sagt Richter – und hofft.