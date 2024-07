Brauchtum in Neuss Auf den Spuren der Schützen

Als wir am Quirinus-Münster vorbeilaufen und der Stadtführer vor einer großen Tür stehen bleibt, verstehe ich zum ersten Mal so richtig, was das Schützenfest eigentlich auszeichnet. „Neben einem liebenden Paar sehen Sie auf dieser Tür die Schützen, den Zug und auch jemanden, der an der Seite steht und zu viel getrunken hat“, sagt Lüpertz und lacht. Also kurzgefasst: Es geht um Liebe, Tradition und außerordentlichen Spaß. So ungefähr. Aber etwas mehr gehört dann doch dazu.