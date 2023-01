Gewalttaten in Neuss Mehrere Verletzte bei Überfällen

Samstagnacht, 28. Januar, in der Zeit von 1.00 bis 3.00 Uhr, soll ein Unbekannter an der Oberstraße einen 30 Jahre alten Neusser beraubt haben. Zuvor soll der Täter sein Opfer mit einer Flasche niedergeschlagen haben. Der Neusser will das Bewusstsein verloren haben, als er wieder zu sich kam, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Der leicht verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.