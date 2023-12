Ermittlungen in Neuss und Kaarst Mehrere Einbrüche über die Weihnachtstage

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Einbrüche in Neuss und Kaarst. In der Zeit zwischen 15.30 und 18 Uhr wurde am Samstag in eine Wohnung auf dem Kreitzweg in Holzheim eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hebelten die Täter zuvor ein Fenster auf. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt, es wurde Geld entwendet. Am ersten Weihnachtstag wurde auf der Bahnstraße in Norf in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte verschafften sich Zutritt, indem sie die Terrassentür einschlugen und entwendeten Papiere sowie Wertgegenstände.