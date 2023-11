Ermittlungen in Neuss Einbrecher schlagen mehrfach zu

Das in drei Metern Höhe gelegene Küchenfenster eines Mehrfamilienhauses hebelten Einbrecher zwischen Sonntag, 19. November, und Sonntag (26.) auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter in der Wohnung an der Rembrandtstraße in Selikum Armbanduhren und Spirituosen. Am Sonntag (26.) kam es zudem zwischen 14.45 und 20.30 Uhr zu zwei Einbrüchen im Stadionviertel. Betroffen waren Wohnungen an der Straße Im Jagdfeld und an der Einsteinstraße. Im ersten Fall hatten die Täter das Küchenfenster einer Wohnung aufgehebelt und Schmuck erbeutet. Im zweiten Fall blieb es beim Versuch. Hinweise: 021313000.