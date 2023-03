Steigende Zahlen in Neuss „Problemlagen“ bei unbegleiteten Minderjährigen

Seit Herbst vergangenen Jahres ist wieder einen größerer Anstieg an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) zu verzeichnen. Das teilte die Stadt jetzt mit. Die Quote, die das Land Nordrhein-Westfalen für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern pro Kommune festsetzt, betrug für Neuss in 2022 rund 59 und ist in diesem Jahr auf 63 erhöht worden.