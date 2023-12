Verkehr in Neuss Weg frei für mehr 30er- und 40er-Zonen

Tempo 40 gilt künftig an der Schorlemerstraße sowie an der Gielenstraße zwischen Schorlemerstraße und Hermannsplatz. 30er-Zonen werden an der Erftstraße zwischen Benno-Nußbaum-Platz und Platz am Niedertor, an der Adolf-Flecken-Straße, der Zollstraße, Further Straße/Venloer Straße, Normannenstraße und der Norfer Kirchstraße eingerichtet.