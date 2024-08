CDU fordert Nachbesserungen Mehr Sonnenschutz für Neusser Spielplätze gefordert

„Jedes Jahr im Sommer, wenn die Sonne brennt und die Stadt erhitzt, beklagen sich Eltern über fehlenden Sonnenschutz auf Spielplätzen. So auch in diesem Jahr“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. „Immer öfter klagen Eltern, dass Spielplätze in der prallen Sonne liegen. An heißen Sommertagen sind sie somit kaum nutzbar“, sagt Thomas Kaumanns, stellvertretender Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses.