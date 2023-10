Politischer Vorstoß in Neuss Mehr Schutz für Wildtiere und Insekten gefordert

Die Stadtratsfraktion UWG Neuss/Freie Wähler und Aktiv für Neuss hat sich den verstärkten Schutz von Insekten und Wildtieren auf die Fahne geschrieben. Zum einen fordern die Verantwortlichen das Errichten von Wasserquellen für Insekten und Wildtiere an Orten wie Friedhöfen. Die sachkundige Bürgerin Nicole Fast der UWG Neuss/Freie Wähler unterstützt seit einiger Zeit verschiedene Igelstationen und berichtet, dass in diesem Jahr das Aufkommen an kranken und dehydrierten Tieren dreifach so hoch ist wie in den Vorjahren. Die privaten Igelstationen arbeiten ehrenamtlich aus eigenen finanziellen Mitteln und seien daher sehr auf Spenden angewiesen, um die kranken Tiere fachmännisch zu behandeln und diese für die Auswilderung gesund zu pflegen. Auch Insekten finden der Fraktion zufolge zu wenige Wasserquellen in den heißen dürren Sommermonaten, daher soll das Aufstellen von Wasserschalen die Natur unterstützen.