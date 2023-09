Sicherheit in Neuss Mehr Personal für den KSOD

Dass die Zusammenarbeit zwischen Kostenpflichtiger Inhalt Polizei und Kommunalem Service- und Ordnungsdienst (KSOD) neuen Schwung erhalten soll, wurde zuletzt bereits durch zwei Unterschriften festgezurrt. Ende August signierten Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer eine aktualisierte Version der eigentlich bereits seit Jahren bestehenden Ordnungspartnerschaft. Da für die zusätzlichen Aufgaben – unter anderem ist eine gemeinsame Anlaufstelle geplant, die in das Stadtwerke-Kundencenter an der Krefelder Straße integriert werden soll – mehr Personal nötig ist, bessert die Stadt nach. So wird der KSOD ab dem kommenden Jahr aus 22 Kräften bestehen, wie Breuer jetzt mitteilte. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 waren es noch acht Mitarbeiter.