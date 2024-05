Theater am Schlachthof in Neuss Eine Mehr-Generationen-Komödie

Die Familien-Saga spielt sich zeitgleich in drei Räumen ab. „Die Geschehnisse werden aber nacheinander gezeigt, sodass sich die Handlung erst im Laufe des Stücks ergibt“, erzählt Julia Jochmann. Dass das Bühnenbild dabei so weiß und steril wie möglich gehalten wird, hat einen Grund: Es soll das Sinnbild Familie unterstreichen, das nicht beschmutzt werden soll. Doch am Ende, so viel verrät Jochmann schon, spiele es keine Rolle mehr, wie dreckig es aussieht. Denn trotz aller Auseinandersetzungen beim Festessen wird am Ende alles gut, verspricht Jochmann. Während die Familie also zusammenwächst – auch ein Blick auf die Kostüme lohnt sich, sollen sie doch die Beziehungen der Figuren untereinander verdeutlichen – können einige Konflikte verfolgt werden. Und dabei spielen auch Karotten eine große Rolle, wie Prang und Jochmann andeuten. Inwiefern? Das können die Zuschauer selbst herausfinden. Für alle Vorstellungstermine (31. Mai, 1., 2., 7. und 9. Juni um jeweils 20 Uhr) gibt es noch Karten.