Neue Unternehmen im Konzern Stadt Neuss : Mehr Geld für alle GMN-Mitarbeiter

Neuss Der Rat will aus dem Regiebetrieb eine GmbH machen und hat dazu Personalentscheidungen getroffen. Was sich die Stadt davon verspricht – und wie viel es kostet.

Der Rat hat am Freitag in nichtöffentlicher Sitzung auf dem Weg zur GMN GmbH weitreichende Beschlüsse gefasst, nachdem zuvor die Personalvertretung einem Überleitungsvertrag zugestimmt hatte. Dessen Inhalt wurde den Beschäftigten in einer Teilbetriebsversammlung bereits eröffnet. Persönlich könnten Betroffene dagegen noch Widerspruch einlegen, sagt Bürgermeister Reiner Breuer . „Ihnen entgeht aber dann die Chance, sich in dem neuen Unternehmen weiterzuentwickeln.“

Parallel zur Umwandlung des GMN in eine neue Rechtsform läuft auch der Prozess, um aus dem Neusser Bauverein, derzeit eine kommunal dominierte Aktiengesellschaft, ebenfalls eine GmbH zu machen. Das Squeeze Out, also die Herausdrängung einer Handvoll Kleinaktionäre, hat begonnen. Im Dezember steht in einem nächsten Schritt die Überführung des (Aktien)-Vermögens im Wert von gut 450 Millionen Euro, das derzeit noch in den Bilanzen des „Betriebs gewerblicher Art Konradbad“ ausgewiesen ist, an die Bauvereins GmbH an. Das Konradbad soll 2022 auf die Stadtwerke-Tochter Neusser Bäder und Eissporthalle (NBE) übertragen werden. „Für die Mieter des Bauvereins“, betont Breuer, „ändert sich nichts.“